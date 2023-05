Bologna Femminile – La doppietta di Gelmetti non basta: a Merano è 2-2

Nel penultimo turno di campionato il Bologna pareggia in casa del Meran Women per 2-2. Le ragazze di Bragantini mantengono invariato il distacco in classifica con le seconde, che rimangono a meno tredici punti dalla vetta. Domenica prossima le rossoblù chiuderanno la stagione contro la Jesina. Poi si comincerà a progettare la nuova stagione in Serie B.