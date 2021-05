Bologna Femminile, il programma del weekend

La Prima Squadra Femminile di Michelangelo Galasso, domenica alle 15, presso il Centro Sportivo “Don Puglisi” di Roma, sfiderà Roma XIV Decimoquarto nella gara valida per la 7^ Giornata di ritorno del campionato Serie C – Girone C. Dopo aver dato vita a un match spettacolare contro Filecchio Fratres, terminato 3-3, le rossoblù hanno mantenuto la testa della classifica a 43 punti, ma facendosi recuperare dalla Sassari Torres, vittoriosa contro l’Arezzo. Per cui, il match che si concretizza nella quint’ultima curva prima del traguardo assume non poca importanza: soprattutto perché le sarde saranno di scena in Toscana proprio contro Filecchio Fratres.