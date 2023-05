Bologna femminile, i numeri della cavalcata verso la Serie B

Con il successo per 8-1 sul Portogruaro è arrivata l'aritmetica promozione delle ragazze di mister Bragantini al prossimo campionato di Serie B. Il Bologna è la prima squadra di Serie C a qualificarsi. Ripercorriamo insieme la cavalcata delle rossoblù attraverso i numeri di questa stagione.

Sulle 26 giocatrici di movimento schierate in campionato, sono state 15 le marcatrici. A guidare le rossoblù c'è Gelmetti con 33 gol fatti, grazie ai quali è in testa alla classifica marcatrici del girone. Sono state 11 le sue marcature multiple: nove doppiette, una tripletta e un poker. Oltre alla grande incisività in attacco, i 12 clean sheets testimoniano un ottima compattezza difensiva. La giocatrice più presente è stata Asamoah, che ha giocato tutte le gare. Ne hanno saltata soltanto una, invece, Sassi, Alfieri, De Biase, Antolini e Gelmetti. Quattro ragazze sono state anche convocate dalla Rappresentativa LND: Lucia e Sara Sassi, Cavazza e Colombo, che ha partecipato anche alla Viareggio Women's Cup.