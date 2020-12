Bologna Femminile – Hassanaine convocata con la Nazionale U20 del Marocco

Manar Hassanaine è la prima giocatrice del Bologna Femminile a essere convocata dalla propria Nazionale. La giovane attaccante, classe 2002, fa parte della lista delle 24 Under 20 della c.t. del Marocco Lamiae Boumehdi per le due amichevoli contro la Liberia. Ecco le dichiarazioni della calciatrice rossoblù:

“Lo staff tecnico del Bologna e le mie compagne sono felicissimi per me, mi hanno fatto tutti i complimenti, dicendomi di dare il massimo, di vivere a pieno quest’esperienza e mi hanno fatto un grande in bocca al lupo. Sono la prima ragazza a essere convocata da quando siamo passate sotto il nome della società, sicuramente è una bellissima soddisfazione, spero sia la prima di tante e sono onorata di poter far conoscere anche all’estero il Bologna.