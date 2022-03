Bologna – Femminile, domenica trasferta a Vicenza

Il prossimo impegno delle rossoblù

La Prima Squadra di Michelangelo Galasso , domenica alle 15.30 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza, affronterà l’ A.S.D. Vicenza Calcio Femminile , nella gara valida per la 6^ giornata di ritorno di Serie C – Girone B.

Reduci dal k.o. interno contro il Portogruaro, le rossoblù si sono viste superare dalle stesse granata in classifica, scendendo così in nona posizione a 26 punti, due in più rispetto al Padova, prima compagine inserita nella zona playout.