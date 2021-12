Bologna Femminile, domenica pomeriggio la sfida contro il Venezia

Nel prossimo turno la divisione femminile del Bologna Fc sarà attesa sul campo del Venezia

Rossoblù a caccia della terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Trento e Mittici, nonostante il dispiacere per Beatrice Ruggeri, che nell'ultima sfida ha rimediato la rottura del crociato e a cui la società ha fatto un grande in bocca al lupo. Gli avversari non saranno certo meno motivati, visto il vincente ruolino di marcia che le vede al secondo posto in classifica con solo un pareggio e una sconfitta.