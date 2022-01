Bologna femminile, domenica il ritorno in campo a Trieste

Prima gara del 2022 per le rossoblù

La squadra di Michelangelo Galasso, domenica alle 14.30 presso il campo sportivo “O. Cosulich” di Monfalcone (GO), affronterà la U.S. Triestina Calcio 1918 , nella gara valida per la 12^ Giornata di Serie C – Girone B.