Il Bologna Femminile di Michelangelo Galasso, nella gara valida per la terza giornata di campionato, ospita al campo “L. Bonarelli” di Granarolo dell’Emilia la Vis Civitanova. La gara comincerà alle 14.30. Le rossoblù si presentano alla sfida da prime in classifica, a quota 6 punti, con Arezzo Femminile e Filecchio Women. Dall’altra parte, le marchigiane hanno conquistato un punto con il Ducato Spoleto, in seguito alla sconfitta con Roma Decimoquarto.