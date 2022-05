Bologna – Femminile, domenica arriva il Venezia

Le rossoblù in campo domenica

Il ritorno alla vittoria dopo poco più di due mesi ha riportato serenità a un ambiente che crede più che mai al raggiungimento della zona salvezza: al momento, le rossoblù sono ancora all’11° posto a 29 punti, ma con sette lunghezze in più dalla Vis Civitanova e due in meno dal Padova , caduto in casa di Brixen nell’ultima uscita.

Reparto arretrato che aveva ben figurato anche nell’ultima gara del 2021, in casa di un Venezia F.C. che stava lottando per la prima posizione, nonostante la sconfitta per 1-0, gol di Stankovic al 15’. Le lagunari, in settimana eliminate dalla Coppa Italia per mano della Ternana ai calci di rigore, sono tutt’ora in corsa per la Serie B, ma dovranno essere capaci di recuperare cinque punti alla coppia di testa, Trento e Vicenza.