Bologna – Femminile batte la Triestina 3-2

Decima vittoria per le rossoblù

Importante vittoria del Bologna Femminile allenato da Michelangelo Galasso , che batte la Triestina 3-2 al termine di una partita dalle mille emozioni. Dopo il doppio iniziale vantaggio rossoblù firmato da Magnusson prima e Marcanti su rigore poi, le triestine sono riuscite a reagire al termine della prima frazione raggiungendo la parità in pochissimi minuti. Dopo il riposo, però, è iniziato il forcing delle padroni di casa alla ricerca della vittoria, arrivata grazie alla doppietta di Magnusson con un altro gol a sette minuti dal 90’.

In seguito a questo successo, il Bologna sale così a 34 punti preparandosi alle ultime due giornate con l’obiettivo di evitare i playout. Il primo posto utile per la salvezza diretta – occupato dal Padova – è distante un punto, mentre poco più avanti c’è il Portogruaro a quota 36. Nel prossimo turno il Bologna farà visita al fanalino di coda Spal, mentre all’ultima giornata a Granarolo arriverà proprio il Padova, in uno scontro diretto che sarà probabilmente decisivo.