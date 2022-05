Bologna femminile batte Accademia Spal 0-3

Il Bologna femminile di Michelangelo Galasso ha vinto la partita in trasferta contro l’Accademia Spal per 3 a 0, guadagnando punti fondamentali per la salvezza e sorpassando in un solo colpo Padova e Portogruaro. Le rossoblù hanno battuto le...

Redazione TuttoBolognaWeb

Il Bologna femminile di Michelangelo Galasso ha vinto la partita in trasferta contro l’Accademia Spal per 3 a 0, guadagnando punti fondamentali per la salvezza e sorpassando in un solo colpo Padova e Portogruaro. Le rossoblù hanno battuto le ultime in classifica grazie ai gol di Marcanti, Arcamone e Minelli, tutti nel secondo tempo. Mister Galasso ha elogiato le sue atlete e ha parlato dell’ultimo decisivo turno di campionato: “Ieri le ragazze hanno avuto il giusto approccio alla partita, e non era affatto facile contro un avversario che non aveva nulla da perdere. Per domenica e in questa settimana servirà da parte di tutto l’ambiente e di tutte le componenti riconoscere la giusta mentalità da mettere in campo”.

ACCADEMIA SPAL-BOLOGNA 0-3

ACCADEMIA SPAL: Merli, Braga, Farinella, Sattin, Amadori, Barison, Dominici, Malvezzi (75’ Cartelli), Faccioli, Spinelli, Cundari.

A disposizione: Calabri, Grassi, Filippini, Cartelli, Chierici, Orlandi.

Allenatore: Orrù

BOLOGNA: Sassi (87’ Bassi), Sciarrone, Marcanti (83’ Filippini), Giuliani, Rambaldi, Racioppo, Antolini (80’ Zanetti), Benozzo, Cavazza (80’ Giuliano), Minelli, Arcamone (87’ Stagni).

A disposizione: Perugini, Kalaja, Sovrani, Hassanaine.

Allenatore: Galasso

MARCATRICI: 47’ Marcanti, 69’ Arcamone, 75’ Minelli

Intanto, La Juniores di Massimo Carbone ha perso 3-1 in casa contro il Pordenone nella gara di andata nella fase nazionale di categoria. I rossoblù erano in vantaggio, ma prima della fine del primo tempo hanno subito tre reti. Appuntamento a sabato 11 giugno per la gara di ritorno.

Infine, l’Under 15 di Diego Tarini, Martina Perugini e Francesca Berselli ha chiuso al primo posto la seconda fase regionale dopo le final four disputate ieri a Osteria Grande presso il campo Ungarelli.