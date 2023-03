Bologna Femminile, arriva il diciannovesimo successo di fila: Lumezzane ko per 3-2

Continua la cavalcata trionfale delle ragazze di Bragantini . Grazie alla vittoria per 3-2 sul Lumezzane arriva la diciannovesima vittoria consecutiva in campionato. Così le rossoblù allungano a più undici sulle lombarde e rimangono a più tre sul Meran Women (le sudtirolesi hanno giocato una partita in più).

Parte con il botto il Bologna che trova il vantaggio dopo 14 secondi con Antolini e dopo dieci minuti raddoppia grazie alla rete di Gelmetti, brava sulla ribattuta del portiere avversario su un tiro di Kustrin. Il Lumezzane non sembra accusare il doppio colpo, anzi trova la rete per due volte tra il 24' e il 28' e riporta il risultato in parità. Durante tutta la ripresa le rossoblù spingono alla ricerca del gol vittoria. Il Lumezzane rimane in dieci al 75' per la doppia ammonizione ai danni di Picchi. Quando mancano 4 minuti al 90' arriva la rete del sorpasso di Colombo che fissa il risultato sul 3-2 finale.