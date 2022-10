Bologna femminile, altra vittoria e terzo posto

Altra vittoria per le rossoblù

Terza vittoria consecutiva per il Bologna Femminile di Bragantini nel campionato di Serie C. La squadra rossoblù ha battuto in casa l'Orvieto con un sono 4 a 1grazie alle marcature di Bonacini, Racioppo, Antolini e Spallanzani. Il successo proietta il Bologna a quota 10 punti dopo 4 partite al terzo posto dietro Lumezzane e Merano prime a punteggio pieno.