Bologna femminile: 12 giocatrici lasciano e Filippini assumerà un incarico in società

In difesa lasciano Joyce Asamoah (2000) e Francesca Alfieri (2002), perni di una retroguardia che ha subito solamente 26 gol in 30 giornate: entrambe alla prima esperienza sotto le Due Torri, il difensore ghanese ha preso parte a tutte le partite di campionato, alle quali vanno aggiunte anche le tre in Coppa Italia. La compagna ex Parma, invece, ha registrato solo due gettoni in meno, ma andando in gol in due occasioni. 17 volte in campo – alla sua seconda esperienza al Bologna – per il terzino Camilla Benozzo (2000), l’ultima delle 16 marcatrici stagionali a porre la propria firma nel tabellino, mentre una presenza in meno per Angelica Pacella (2000), che saluta il Bologna dopo essere entrata a farne parte dai tempi dell’A.S.D. Bologna F.C. 1909. Così come Elena Simone (2000), che ha avuto all’attivo 7 presenze in quest’ultima annata.