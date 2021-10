Bologna Fc – Theate, 90 minuti con il Belgio under 21

Report del Bologna sulle prestazioni dei propri nazionali

Il Bologna fc ha comunicato, sul proprio sito ufficiale, la presenza di Arthur Theate per 90' con il Belgio under 21.

Di seguito il comunicato: "Il nostro Arthur Theate ha disputato l'intero incontro con il Belgio under 21 , che ha superato 1 -0 i pari età della Danimarca, così come Emanuel Vignato, in campo tutta la partita nell' 1 -1 degli azzurrini con la Svezia. Andreas Skov Olsen, titolare con la nazionale danese, è rimasto in campo fino al '77 nel successo 1-0 sull'Austria. Gianmarco Cangiano, schierato nell'11 di partenza dell'Italia under 20, è uscito all'intervallo nell'1-1 col Portogallo. Infine Kasper Urbanski è subentrato all'86' di Polonia Ucraina under 19, e Mattias Svamberg all'81' di Svezia Grecia 2-0."