Bologna Fc Store, le misure sanitarie precauzionali

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica che in ottemperanza alle disposizioni del Dpcm del 1 marzo 2020 riferite all’emergenza COVID-19, il Bologna Fc 1909 Official Store dello stadio Dall’Ara e il Bologna Fc 1909 Temporary Store Centro Lame ricordano che l’ingresso della gentile clientela nei locali è consentito con modalità contingentate.

All’interno dei locali non saranno consentiti assembramenti di persone, bisognerà infatti rispettare la distanza di almeno un metro fra le persone. Si ricorda inoltre che in occasione della partita Bologna-Juventus del 13 marzo l’Official Store dello stadio Dall’Ara rimarrà chiuso per l’intera giornata mentre sarà regolarmente aperto il resto della settimana.