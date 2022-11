Bologna Fc futsal, domani big match a Grosseto

La squadra rossoblù è seconda in classifica in Serie B con 19 punti alle spalle della Sangiovannese, a quota 21, e davanti all'Olimpia Regium terza a 18. Salgono in A2 le prime tre e domani a Grosseto ci sarà uno scontro diretto molto importante contro i toscani. La squadra biancorossa è infatti quarta con 12 punti e vuole riaprire i giochi promozione ospitando proprio il Bologna a 'La Bombonera' di Grosseto alle 17.30.