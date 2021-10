Bologna Fc 1909 eSports King

La nuova stagione eSports

“Parte ufficialmente la stagione eSports del Bologna e sarà KING il nuovo partner principale e name partner del team. Da sempre al fianco di Bologna eSports e della BFC eSports Academy, KING, ed in particolare lo store di Castenaso di via Villanova 28, saranno il punto di ritrovo in città per tutti gli appassionati di eSports e di FIFA22. Saranno numerosi i tornei e le possibilità di incontrare i nostri pro-players ufficiali.