Bologna, fai molta attenzione: questo Napoli è tutt’altro che morto

Il Bologna farà visita al Napoli domenica alla 18, gara valida per la 14^ giornata di Serie A. I rossoblu – in difficoltà di risultati e in contenuta emergenza di uomini – dovranno prestare grandissima attenzione alla squadra che si troveranno di fronte. Ad aspettarli infatti non ci sarà un Napoli abbattuto e nel caos, contrariamente da quello che emerge per via dei procedimenti legali aperti dalla società. I giocatori visti in campo ieri sera nella 5^ giornata di Champions League, infatti, sembravano tutt’altro che sfiduciati e nervosi nei confronti del loro presidente.

Il Napoli schierato da Ancelotti – con tutte le difficoltà di formazione del caso – ha rimediato un ottimo pareggio ad Anfield contro il Liverpool, campione d’Europa in carica. Mertens e compagni sono ora ad un passo dalla qualificazione agli ottavi, ed hanno così lanciato un deciso segnale a tutto l’ambiente. Il Bologna affronterà una squadra tutt’altro che morta, anzi. Lo spessore e l’importanza della partita di campionato contro i rossoblu produrranno senza dubbio una tensione diversa nei giocatori partenopei, ma il match che attende la squadra di Mihajlovic sembra davvero dei più difficili del momento.