Bologna eSports, rossoblu sui campi virtuali

In attesa della prima eSerie A, primo campionato nazionale di eSports, la Lega Serie A continua le sue iniziative per promuovere la competizione. Oggi infatti andrà in scena un nuovo appuntamento della “Waiting for eSerie A TIM/Everybody plays home”. A scendere in campo ci sarà anche il Bologna, con il suo pro gamer IronPatt al controller. A scirverlo è il Bologna sul proprio sito ufficiale.

Il rossoblu affronterà i gamer del Genoa eSports, del Torino eSports e dell’Udinese. La prima sfida ci sarà alle 19:00 e vedrà il rossoblu sfidare il gamer dell’Udinese. Le sfide saranno trasmwsse in diretta sul canale YouTube di eSerie A TIM. Ecco il programma completo del torneo:

Ore 19:00 Bologna Fc 1909 eSports – Torino Fc Esports Team

Ore 19:40 Bologna Fc 1909 eSports – Udinese Esports

Ore 20:20 Bologna Fc 1909 eSports – Genoa Esports

Dalle ore 21:00 le semifinali e finali