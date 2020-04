Bologna eSports, domani in campo al St. George’s eTrophy

In attesa della ripartenza della Serie A, continua a scendere in campo il team di eSports rossoblu. Il pro-gamer del Bologna, Barba21 infatti scenderà domani in campo per partecipare al St. George’s eTrophy. Il torneo virtuale si giocherà su FIFA20 ed è organizzato dalla Sociedad Deportiva Huesca. Oltre al Bologna, il torneo vedrà anche la partecipazione di Fc Augsburg eSports (LukasRathgeb18), SD Eibar (NavarreteFIFA), RCD Espanyol (Cone1996fc) e Sampdoria Esports (AsapTom96).

I partecipanti saranno divisi in 2 gironi da 3 squadre e i primi 2 classificati di ogni girone accederanno alla fase finale. Tutti gli incontri si svolgeranno in modalità FUT 1 Vs 1. La Live di Barba21, in cui rappresenterà i colori del Bologna, inizierà domani dalle ore 17:00. Questo il link per seguire la diretta e tifare per i colori rossoblù anche da remoto. A riportare la notizia è il club rossoblu sul proprio sito ufficiale.