Bologna, esordio per Barrow

In occasione del pareggio casalingo contro l’Hellas Verona, il Dall’Ara ha visto esordire l’ennesimo nuovo acquisto del Bologna in questa stagione. Si tratta di Musa Barrow, arrivato in settimana dall’Atalanta.

L’attaccante è subentrato a Sansone al 63′, andando a ricoprire il ruolo di esterno alto a sinistra. Il classe 1998 è il giocatore numero 910 a vestire la maglia rossoblu.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“In occasione del secondo tempo di #BFCVerona di ieri ha esordito con la maglia rossoblù Musa Barrow, il 910° giocatore della storia del nostro club”.