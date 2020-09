Bologna-Entella 0-0

L’ultimo test prima del campionato ha visto il Bologna non offrire grossi spunti degni di nota. Zero a zero con l’Entella a Casteldebole a una settimana dal via della Serie A per una squadra rossoblù poco brillante e pimpante, forse ancora imbrigliata dai carichi di lavoro.

Mihajlovic ha provato all’inizio quella che potrebbe essere la formazione di San Siro, dentro subito De Silvestri terzino destro, Tomiyasu e Danilo centrali, Dijks a sinistra. A centrocampo Dominguez e Schouten a orchestrare, Soriano trequarti con Orsolini e Barrow larghi a sostegno di Palacio. L’Entella di Tedino non vuole sfigurare e già al 9′ Skorupski salva su De Luca dopo errore di Dominguez, ma in generale il Bologna non ha particolarmente convinto in fase di possesso palla con idee un po’ confuse e un gioco decisamente farraginoso. L’occasione migliore è di Soriano che è fermato sul più bello a centro area. Al 15′ palo invece degli ospiti con un siluro di Paolucci. Non succede altro, il Bologna fatica a centrocampo a costruire gioco mentre davanti Orsolini è ancora alla ricerca di se stesso mentre Palacio e Barrow sono meno pimpanti del solito.

Nella ripresa girandola di cambi, Mihajlovic li prova tutti e finisce con Kingsley, Corbo, Bani e Mbaye dietro, Poli e Svanberg in mezzo, Sansone, Vignato e Cangiano dietro a Santander. Emozioni? Quasi nulle. Sarà ancora l’ultimo caldo estivo, sarà il carico di lavoro effettuato a Pinzolo, ma il Bologna non ha molto da offrire al cospetto di una Entella ordinata e diligente. Lunedì 21 a San Siro contro il Milan per il debutto si vedrà, si spera, sicuramente un altro Bologna.