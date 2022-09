Bologna-Empoli, i convocati: c’è Orsolini

Buona notizia per Thiago Motta. Riccardo Orsolini, dopo il leggero problema muscolare di ieri, ha pienamente recuperato e figura tra i convocati per la sfida di domani all'Empoli. Assente Soumaoro per infortunio, è rimasto fuori anche Sansone per qualche acciacco muscolare. C'è invece il rientro di Dominguez.