Bologna – Emergenza finita, torna anche Poli

Andrea Poli si rivede in campo. Dopo l’infortunio, il capitano quest’oggi contro lo Spezia tornerà titolare.

Una presenza fondamentale la sua, sia in campo che soprattutto nello spogliatoio. Poli è assente dal 28 settembre, quando timbrò la sua prima e finora unica presenza stagionale contro il Parma. Una prova di sostanza che fu interrotta al ’64, quando una brutta entrata di Kucka lo costrinse a uscire ed, in seguito, a un lungo stop di due mesi. La settimana scorsa è rientrato in gruppo, a Genova era in panchina. Il ritorno in campo dell’ex Milan si avvicina e l’occasione giusta potrebbe essere ogg pomeriggio contro lo Spezia. Se con l’infortunio di Poli iniziò l’emergenza in casa rossoblù, con il suo rientro finisce. All’appello mancano infatti solo Skov Olsen e Dijks, oltre al lungodegente Santander. Medel, Mbaye e Sansone sono rientrati in gruppo e anche loro contro lo Spezia metteranno minuti nelle gambe.

