Bologna, emergenza attacco: le ipotesi contro il Monza

Bologna con due grandi emergenze in vista del match di domenica contro il Monza . Oltre alla coppia di difensori centrali, assenti Soumaoro e Lucumi , Thiago Motta avrà grandi assenze anche in avanti.

Se da un lato Marko Arnautovic è rientrato in gruppo ma al massimo potrà andare in panchina, dall'altro si è fermato Joshua Zirkzee per tre settimane a causa di una lesione muscolare. Un intoppo che non ci voleva nel percorso di crescita dell'olandese che aveva guidato il Bologna in assenza del bomber austriaco. A loro due si aggiunge Nicola Sansone, fuori ormai da qualche settimana. Motta, di fatto, è senza prime punte nelle rotazioni e dovrà inventarsi una soluzione. La più scontata appare quella di schierare Musa Barrow, il quale ha sempre fatto fatica da prima punta e non vive un buon momento, mentre la seconda potrebbe essere quella che porta a Roberto Soriano falso nove. La terza ipotesi, ancora più remota, è quella di lanciare l'attaccante della primavera Raimondo.