Bologna – Emergenza a Genova, solo Hickey recupera?

Domenica a Marassi Mihajlovic avrà ancora una volta i giocatori contati. Medel, Schouten, Sansone e Mbaye sono ancora indietro, è probabile che contro la Samp rientri il solo Hickey.

L’ottimismo di inizio settimana ha lasciato spazio ai dubbi: Sinisa e lo staff medico speravano di sfruttare questa sosta per recuperare alcuni giocatori importanti e allungare le rotazioni, ma devono fare i conti con diversi infortunati. Il sestetto Medel, Schouten, Sansone e Mbaye ieri si è allenato ancora parzialmente in gruppo, ma ancora niente partitelle e contrasti. Solo Aaron Hickey sembra certo di un suo rientro da titolare sulla fascia sinistra. L’emergenza continua, dunque, con Schouten ultimo della lista a farsi male in settimana, seppur non gravemente. E’ probabile che sia lui che Medel non verranno rischiati contro la Samp, vista sia l’importanza dei giocatori che il voler evitare categoricamente eventuali ricadute, soprattutto in vista di un tour di force che inizierà proprio con la partita di Genova.

Fonte: Carlino