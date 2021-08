Bologna eliminato in Coppa Italia, la Ternana vince 5-4

Partita pazza al Dall'Ara, alla fine la spuntano gli umbri

L'avventura del Bologna in Coppa Italia finisce al primo turno. A spuntarla al Dall'Ara è stata la Ternana, che ha sbancato le Due Torri con un pirotecnico 5-4. Primo tempo shock dei rossoblù, che tornano negli spogliatoi in svantaggio per 3-1 con gli umbri che hanno sbagliato anche un calcio di rigore. L'inizio di ripresa è ancora peggiore: la Ternana allunga sul 5-1, non basta la reazione nel finale da parte dei rossoblù che accorciano fino al 5-4.