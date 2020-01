Dopo settimane di trattative, il Bologna si aggiudica uno dei principali futuri talenti del calcio italiano. Emanuel Vignato firma per il club rossoblu, il quale verserà nelle casse del Chievo 2 milioni di euro – bonus compresi.

Il classe 2000, però, come da accordi, rimarrà in prestito per altri 6 mesi ai clivensi. Vignato vestirà la maglia del Bologna dalla prossima estate. Si attende ora solo il comunicato ufficiale del club emiliano.

Fonte: “Tuttomercatoweb”