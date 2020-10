Bologna, ecco le prove di formazione di Mihajlovic, e i tamponi…

A pochi giorni da Bologna-Sassuolo, pur senza i nazionali, Sinisa Mihajlovic ha fatto le prime prove di formazione.

La squadra ieri si è allenata in doppia seduta, con in tasca la negatività di tutti i tamponi, con un primo abbozzo di formazione. Mihajlovic ha provato De Silvestri, Paz, Danilo e Hickey dietro, Schouten e Kingsley a centrocampo, Barrow, Soriano e Vignato alle spalle di Palacio. Dalla nazionale tornerà ovviamente Tomiyasu che sostituirà Paz, così come Svanberg che si candida assieme a Dominguez a una maglia a centrocampo al fianco di Schouten, attenzione anche a Orsolini che rientra oggi dalla nazionale e vuole riprendersi la maglia da titolare.

Fonte – Stadio.