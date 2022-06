Bologna – Ecco le amichevoli estive

Il Corriere dello Sport Stadio illustra l'estate rossoblù. Dal 6 al 17 luglio ci sarà il ritiro di Pinzolo, con una amichevole il 9 luglio contro la Settaurense, squadra di Promozione, e una amichevole il 17 luglio contro il Castiglione, squadra di Eccellenza, ne resta ancora in sospeso una terza probabilmente in un triangolare in data 17 luglio. Poi ci sarà la mini-tournée in Olanda per le partite contro AZ e Twente.