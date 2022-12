Bologna – Ecco la quarta maglia

Il Bologna FC 1909 ha scelto la pausa del campionato per presentare la quarta maglia gara di questa stagione realizzata da Macron in collaborazione con Elisabetta Franchi , stilista bolognese e fondatrice dell’omonimo marchio di moda, tra i più apprezzati nell’attuale panorama italiano e internazionale.

Stile, design, tecnicità dei materiali, tessuti Eco-Fabric, cura dei dettagli e un elegante rosa, brand color del marchio Elisabetta Franchi, sono gli ingredienti della quarta maglia che vedremo indossata dal Bologna esclusivamente in occasione della partita contro l’Atalanta di lunedì 9 gennaio, prima gara casalinga del 2023. Le maglie rosa indossate in campo in questa occasione saranno poi messe all’asta sulla piattaforma MatchWornShirt.com e il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Elisabetta Franchi Onlus, che si occupa della difesa dei diritti degli animali.