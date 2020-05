FOTO – Prima giornata a Casteldebole: ecco Poli, Orsolini e Santander

Una sorta di primo giorno di scuola.

Il Bologna ha aperto i cancelli di Casteldebole e i primi dieci giocatori hanno potuto fare attività motoria all’interno dei campi del Niccolò Galli. I calciatori sono arrivati con le loro auto e sono stati controllati all’ingresso, misura della temperatura, poi attorno alle 15 sono scesi in campo per la prima timida ripresa dell’attività. Presenti oggi Mattia Bani, Riccardo Orsolini, Federico Santander, Nicolas Dominguez, Andrea Poli, Angelo Da Costa e Lukasz Skorupski. Tra i membri dello staff presente Luca Bucci, mentre Mihajlovic dovrebbe essere arrivato a Bologna per seguire inizialmente a distanza i lavori. Per la dirigenza è stato visto Riccardo Bigon.

Foto ufficiali Bfc