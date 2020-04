Un dono che può alleviare la pressione e strappare un momento di gioia. Il Bologna ha consegnato oggi le colombe artigianali a tutto il personale sanitario dei tre maggiori ospedali di Bologna: Sant’Orsola, Bellaria e Maggiore. In questo tweet il club rossoblù ha immortalato la consegna, una iniziativa in collaborazione con il Panificio La Rotonda sul Pane di San Giovanni in Persiceto.