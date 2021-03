Bologna – Ecco il motivo dell’assenza di Dijks

Mitchell Dijks non è partito per la trasferta di Cagliari. Il trattore, infatti, non è stato convocato ed è rimasto ad allenarsi a Bologna.

Inizialmente il terzino rossoblù era stato inserito nella lista dei convocati, ma circa una decina di minuti più tardi il suo nome è stato rimosso. Mihajlovic ha preferito così e non ha voluto farlo partire perché tanto non avrebbe giocato. Non si tratta di un infortunio grave perché aveva già ricominciato a lavorare regolarmente con i compagni, ma questo affaticamento al pettineo non gli dà tregua e non lo fa stare tranquillo. Anche con la Lazio sembrava dovesse partire dal primo minuto, ma alla fine non andò nemmeno in panchina. Le risposte del suo fisico non lo rassicurano, ma nelle prossime ora deve cercare di ritrovare la condizione e sentirsi nuovamente tranquillo in vista del prossimo impegno di campionato.

Fonte: Stadio