Bologna – Ecco i costi del ritiro

Praticamente tutti i giocatori sono rientrati a Bologna, manca solo all’appello Danilo che il club vuole far rientrare entro lunedì. Ma dal Brasile non è facile tra voli sospesi e cancellati. Ad ogni modo la dirigenza sta lavorando per farlo tornare in tempo per sottoporlo alla quarantena di 14 giorni prima dell’eventuale ripresa degli allenamenti. Poi c’è l’organizzazione del ritiro secondo il protocollo sanitario stilato, con i relativi costi.

Secondo il Corriere dello Sport Stadio, il Bologna valuta di alloggiare all’Admiral Park di Zola Predosa, più lontano dal campo rispetto al Savoia ma più funzionale per la logistica del ritiro. Sarà un ritiro blindatissimo di circa 50 persone con camere separate per tutti e pasti a buffet. Il costo non è banale, si parla infatti di circa 300mila euro. C’è anche il capitolo infortuni, secondo una stima riprendere e giocare ogni tre giorni potrebbe portare ad un aumento del 10% dei problemi muscolari.