Bologna, ecco i convocati rossoblù per la Nations League

Le gare internazionali della Nations League mettono i bastoni tra le ruote al Bologna.

Saranno infatti sei i giocatori che lo staff di Mihajlovic perderà in questo ritiro di Pinzolo a partire da domenica. Orsolini è stato convocato da Mancini per le partite contro Bosnia e Olanda, Svanberg e Skorupski si aggregheranno rispettivamente a Svezia e Polonia e Skov Olsen alla Danimarca Under 21. Gli ultimi due sono i giovani Baldursson e Cangiano. Lo riporta il Corriere di Bologna.