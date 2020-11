Bologna – Ecco chi è il gioiello Vergani

Edoardo Vergani si è messo gli infortuni alle spalle ed è pronto a tornare.

L’attaccante 2001 della Primavera, prelevato dall’Inter quest’estate con la formula del prestito con diritto di riscatto, andrà in panchina quest’oggi nella sfida contro la Sampdoria. Complice la carenza di alternative in attacco, con Santander fuori e Sansone non al meglio, toccherà al gioiellino rossoblù dare una mano nel caso dovesse entrare in campo. Sì, perchè Vergani ha tutte le carte in regole per compiere il grande salto, quello della Serie A. Ha infatti un grande futuro, ma già un altrettanto roseo passato: scuola Inter, ha reso importanti le varie under dei nerazzurri a suon di gol (tra cui un Torneo di Viareggio), tanto da meritarsi tutte le attenzioni della società, che mandava un autista a prenderlo e portarlo al campo. Nato a Segrate, il giovane rossoblù è stato un punto di forza anche delle nazionali azzurre.

Fonte: Stadio