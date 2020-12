Non c’è pace per il Bologna. Se il Covid per il momento non ha colpito giocatori, gli infortuni stanno martoriando la rosa di Sinisa Mihajlovic. Domani contro la Roma non ci saranno né Jerdy Schouten né Andrea Skov Olsen.

‘Jerdy Schouten e Andreas Skov Olsen – si legge nel comunicato del club – non saranno a disposizione per domani a causa di lievi affaticamenti ai flessori destri’.