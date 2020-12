Bologna, è tuo il miglior recuperatore di palloni

Il Bologna ha in squadra il miglior recuperatore di palloni della Serie A, ed è un difensore.

Può sembrare una sorpresa, considerando che il suo rendimento è sempre sotto la lente di ingrandimento (soprattutto da centrale). I dati Lega Serie A testimoniano l’importanza di Takehiro Tomiyasu, il migliore nel recuperare palla nell’intero campionato con 141 palloni recuperati, 8 in più di Ibanez e 14 in più di Milenkovic. Bene anche Danilo Larangeira, nono con 105 palloni recuperati.

Musa Barrow invece si conferma nella top five del campionato per quanto riguarda i tiri effettuati verso la porta. Il gambiano ha tirato 36 volte in totale da inizio anno a oggi, 20 di questi nello specchio della porta. Il migliore è Ronaldo con 47 tiri e 24 verso la porta.