Bologna e Pelliconi per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne di venerdì 25 novembre 2022, il Bologna e il Top Partner rossoblù Pelliconi , hanno istallato due panchine rosse , simbolo del percorso di sensibilizzazione contro la violenza e la discriminazione di genere.

Una panchina rossa è stata posizionata all’ingresso del Centro Tecnico Niccolò Galli di Casteldebole, casa del Bologna, l’altra presso la stazione dei treni di Ozzano dell’Emilia, comune in cui ha sede Pelliconi, azienda leader nella produzione di tappi e chiusure per il food & beverage. Alla cerimonia di inaugurazione di quest’ultima panchina hanno presenziato le ragazze del Bologna Femminile in rappresentanza di tutte le donne.