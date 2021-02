Bologna e Parma, sfida tra attacchi in difficoltà

Domenica alle 18.00 si affronteranno Parma e Bologna, due squadre che hanno bisogno assolutamente di muovere la classifica e sono accomunate da un problema: l’attacco.

I rossoblù hanno finora totalizzato 25 reti che gli valgono il titolo di tredicesimo attacco del campionato, ma i numeri delle punte sono impietosi: 3 gol appena segnati da Orsolini e Barrow, 1 da Skov Olsen, Vignato e Palacio, mentre sono ancora a secco sia Santander che Sansone, per un totale di 9 reti totali. Chi sta peggio però è il Parma, con appena 14 gol totali realizzati che gli valgono il titolo di peggior attacco per distacco della serie A. I ducali non segnano da più di 180 minuti e non vincono da un Genoa-Parma 1-2 del 30 novembre 2020. Un problema, quello del reparto offensivo, al quale il presidente gialloblù Krause ha provato a porre rimedio, portando alla corte di D’Aversa ben 3 nuove punte: Man, Zirkzee e Pellè, mentre in casa rossoblù il mercato ancora una volta non ha portato la punta tanto richiesta da Sinisa Mihajlovic da ormai 2 anni.