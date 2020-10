Bologna e lo sponsor Scala insieme per solidarietà

Il Bologna Football Club 1909 e il nuovo sleeve sponsor Scala si sono unite per dare una mano alle persone in difficoltà.

Questa mattina sono stati consegnati prodotti per la detergenza del marchio appartenente al gruppo Deco Industrie alle associazioni Onlus Arca della Misericordia e Rete per assistenza alimentare di Case Zanardi di Bologna.

Si tratta di una operazione che segue quella di maggio in cui Bfc e Scala avevano consegnato prodotti e kit sanitari per la sanificazione alla medesime associazioni impegnate a sostegno delle persone e delle famiglie del territorio che in questo momento di emergenza si trovano in situazione di fragilità lavorativa, abitativa e sociale​.