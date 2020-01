Bologna, è la miglior differenza reti delle ultime 10 stagioni in Serie A

Arrivati alla fine del girone d’andata, il Bologna ha stabilito un piccolo record. La squadra di Mihajlovic conta infatti, dopo 19 partite di campionato, una differenza reti di -3: 28 gol fatti e 31 subiti. Questi numeri valgono al momento 23 punti in classifica e la 13^ posizione, in ritardo di appena 5 lunghezze dall’Europa League. Erano anni che i rossoblu, al giro di boa, non avevano queste statistiche nella casella dei gol fatti e dei quelli subiti.

Per trovare infatti una differenza reti migliore di quella attuale al termine del girone d’andata di Serie A bisogna tornare ai tempi di Carletto Mazzone, precisamente alla stagione 2004/05. In quel caso i punti erano addirittura inferiori ad ora (21), ma la differenza reti era appunto migliore: appena -1, con 19 reti segnate e 20 incassate. Siamo nella stagione 2019/20, vale a dire che una differenza reti del genere nel massimo campionato italiano a Bologna non si vedeva da 10 annate – ben 15 anni, considerando anche la Serie B.