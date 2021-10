Bologna e Isokinetic ancora assieme, Della Villa: “Percorso lungo 45 anni”

“Quella tra il Bologna e Isokinetic è una partnership trentennale iniziata nel 1988”, ha dichiarato Claudio Fenucci, amministratore Delegato del Bologna, come riporta il sito ufficiale, “Isokinetic è il settore medico del Bologna e molti dei professionisti dello staff sanitario rossoblù sono stati formati qui. È una partnership che guarda al passato ma anche al futuro, in particolare in relazione all’analisi dei dati per la prevenzione dell’infortunio”