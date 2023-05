Bologna e il rammarico per quel gol di Sansone…

Mentre i giocatori del Bologna, sfilavano a fine partita davanti ai tifosi rossoblu, il Lecce, al 101esimo minuto, coglieva i 3 punti grazie ad un rigore trasformato da Colombo sul terreno del Monza. Il Bologna, proprio nell’ultima azione disponibile, sui 6 minuti di recupero concessi, riusciva a capovolgere il risultato grazie ad una rete di Sansone, entrato poco dopo il 70esimo e servito da Dominguez, per un contropiede quasi al bacio. Quasi, perché purtroppo Sansone, al momento del passaggio di Nico, si trovava in fuorigioco. Il Bologna, domenica, incontra proprio i salentini, già matematicamente salvi. Peccato davvero; c’è maggior rammarico per essere arrivati all’ultima curva e non essere appaiati a 53 punti con Fiorentina e Torino. Proprio di oggi la notizia che Bologna, Fiorentina e Torino non giocheranno in contemporanea. Sassuolo-Fiorentina, si giocherà venerdì sera, per consentire ai toscani di recuperare, in vista della finale di Conference League, in programma mercoledì 7 giugno. Torino-Inter, è in programma sabato alle 18,30. Bologna e Monza, giocheranno domenica sera alle 21. Il Sassuolo, è abituato da tempo a non giocarsi qualcosa di importante; per loro, la partita contro la Fiorentina, sarà un po’ come tutte le altre che ha giocato, con la volontà, però, di finire bene davanti al proprio pubblico e magari di scavalcare l’Udinese proprio all’ultimo tuffo.