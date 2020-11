Bologna e Covid: il vademecum di Nanni per i nazionali

Con otto infortunati avere anche quasi dieci giocatori in nazionale rende la sosta del Bologna ad alta tensione.

La squadra di Sinisa Mihajlovic recupererà per la Sampdoria solo Hickey e Medel e non può permettersi altri infortuni o contagi da Covid, considerando che fino a qui il gruppo squadra è riuscito a creare una bolla in grado di tenere. Stilato dunque un vademecum dal dottor Gianni Nanni per i nazionali: 1 indossare sempre la mascherina, 2 chiedere a chi sta vicino di tenerla ben posizionata, 3 igienizzarsi spesso le mani, 4 mantenere il distanziamento. Quando i nazionali saranno rientrati, lo staff medico eseguirà il tampone rapido.

Fonte Corriere dello Sport