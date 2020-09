Bologna, duello per sostituire Dijks

La squalifica di Mitchell Dijks imporrà una riflessione a Casteldebole su chi lo sostituirà lunedì sera contro il Parma.

Ad oggi sono due le possibili soluzioni: Stefano Denswil e Aaron Hickey. Il primo ha già accumulato un anno di esperienza in Serie A sia come centrale che come terzino sinistro, considerata la lunga assenza del trattore lo scorso anno, mentre lo scozzese è appena arrivato ed è stato ufficializzato ieri. Ma si sa, il calcio italiano è duro da masticare agli inizi, per questo motivo Denswil appare oggi il favorito, ma con Mihajlovic mai dire mai.

Fonte Stadio.