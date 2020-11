Bologna, due giocatori in cima alla classifica dei passaggi chiave

La produzione offensiva del Bologna è sotto gli occhi di tutti, magari manca un po’ di finalizzazione, e lo testimonia anche la speciale classifica dei passaggi chiave.

Nel calcio i passaggi chiave sono quelli che generano una occasione pericolosa, non necessariamente un gol, e ci sono ben due giocatori rossoblù in top ten. Comandano la statistica De Paul e Calhanoglu con 10 passaggi chiave in sette partite, Roberto Soriano è quarto con 6 passaggi chiave, sesto Musa Barrow con cinque.