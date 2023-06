Bologna, due amichevoli in Trentino: ecco quali

Mancano circa due settimane al via della nuova stagione. L'11 luglio il Bologna si ritroverà a Casteldebole e poi partirà il 12 per il ritiro in Trentino a Valles, località della Pusteria che ospiterà i rossoblù fino alla 22 luglio.

Due le amichevoli in programma per la squadra di Motta che in altura cercherà di mettere benzina nelle gambe e rodarsi per la successiva tournée in Olanda e poi per il via ufficiale alla stagione con la Coppa Italia a metà agosto. In Trentino nel primo weekend ci sarà una sgambata con una selezione locale, mentre la seconda amichevole a fine ritiro si disputerà presumibilmente a Bressanone contro una squadra di Serie B che dovrebbe essere il Palermo.